GdS - Lukaku al terzo posto di una classifica speciale

Romelu Lukaku, attaccante belga appena approdato all'Inter, occupa una terza posizione piuttosto singolare. Prendendo i dati da "Transfermarkt", "La Gazzetta dello Sport" ha stilato una classifica generale sui calciatori che hanno mosso più flusso di denaro per via dei loro trasferimenti.

Questa la parte relativa al nuovo numero 9 nerazzurro: "Al terzo posto di questa speciale classifica si piazza Romelu Lukaku, il gigante che l'Inter ha strappato al Manchester United per 65 milioni di euro. L'attaccante belga di origini congolesi ha traslocato 5 volte. Quanto denaro ha mosso? Qualcosa come 203 milioni di euro. Ecco i dettagli. Nell'estate del 2011 il Chelsea lo acquista all'Anderlecht per 15 milioni di euro. Nel 2013 l'Everton lo ingaggia (in prestito) per 3,5 milioni. Una stagione dopo lo riscatta per 35 milioni. Nel luglio del 2017, lo United decide d'investire su di lui e sborsa 84 milioni".