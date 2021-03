GdS - Le pagelle dell'Inter: "Sanchez show". Due insufficienze

La copertina di Parma-Inter è tutta di Alexis Sanchez, la Gazzetta dello Sport lo premia con un 7,5: "La verità? A fine primo tempo quasi ti chiedi se sia stato giusto rinunciare a Lautaro. La sua ripresa è uno show, la doppietta, certo, ma pure il passaggio in profondità sempre dettato. Ritrovato". Un gradino più sotto, ci sono gli altri artefici della vittoria: Conte, Bastoni, Barella, Lukaku, valutati con un 7 in pagella. Quest'ultimo devastante quando parte palla al piede e decisivo anche in zona ultimo passaggio.

Voto 6,5 per Handanovic, decisivo nel primo tempo sul colpo di testa di Kurtic, De Vrij e Brozovic. Prendono 6 Hakimi, Eriksen, Vidal e Lautaro Martinez. Sono solamente due le insufficienze, 5,5 per Skriniar e Perisic: il difensore nel primo tempo si è perso Kurtic e ha commesso qualche sbavatura, mentre il croato è parso a volte distratto.