GdS - Juve-Inter, si gioca il 9 marzo? Ecco come cambierebbe il calendario

Rimangono ore frenetiche e piene di suspense in Serie A: le polemiche non si sono spente e adesso spunta una nuova soluzione per recuperare il big match tra Juve e Inter. La scelta potrebbe essere quella del 9 marzo come unica data utile. I nerazzurri avrebbero aperto a questa ipotesi, data la difficoltà nel poter giocare nel mese di maggio in caso di proseguimento del cammino in altre competizioni quali Coppa Italia ed Europa League.



La prima ipotesi sarebbe di far giocare i match dello scorso weekend il 7 e l'8 marzo, con la grande sfida all'Allianz Stadium fissata in questo caso per il 9 marzo (data utile vista la scadenza del decreto), e inoltre la ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio. Per quanto riguarda gli incontri di questa settimana, precisamente le semifinali di Coppa Italia, verranno giocati a porte aperte. Nel caso della Juventus non sono ammessi tifosi residenti in Lombardia, via libera per la sfida del San Paolo tra Napoli e Inter.





La seconda strada porterebbe allo svolgimento della ventisettesima giornata nel weekend, ma in questo caso ci sarebbe il nodo legato ad Atalanta-Lazio. Sino all'8 marzo non possono esserci eventi sportivi aperti al pubblico in Lombardia, ma il club bergamasco sarà impegnato in Champions la settimana dopo, dunque non ci sarebbe nessuna possibilità di far slittare il match di Serie A, a differenza di Inter-Sassuolo, Bologna-Juve, Verona-Napoli, Spal-Cagliari e Lecce-Milan. Sabato o domenica Genoa-Parma, Torino-Udinese, Fiorentina-Brescia e Roma-Samp.





Diventa quindi decisivo il nuovo consiglio straordinario della Lega. Adesso è iniziato il conto alla rovescia per scoprire le sorti delle prossime partite, con il rebus legato agli orobici che renderebbe tortuoso il cammino verso questa nuova soluzione. A riportarlo è Gazzetta.it.