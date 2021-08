GdS - Inter, per Inzaghi una rosa funzionale e dalle mutevoli facce

Continua in casa Inter la costruzione della rosa che, guidata da Simone Inzaghi, dovrà difendere lo scudetto dopo il successo storico dello scorso maggio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'idea nerazzurra è quella di avere a disposizione dei giocatori in grado di adattarsi in più ruoli, così da avere sempre del materiale umano in tutte le zone del campo. Rientra in quest'ottica il probabile acquisto di Nahitan Nandez, giocatore polivalente in grado di giocare sia a centrocampo che sulla fascia nel ruolo di esterno.

In rosa però ci sono già molti giocatori in grado di adattarsi in più zone del campo: Dimarco, ad esempio, ha dimostrato di cavarsela alla grande sia da terzo in una difesa a tre che nel ruolo di laterale di sinistra. Anche Calhanoglu rientra in questa categoria: le sue qualità tecniche gli permettono di giocare sia nel ruolo di mezzala che in quello più offensivo di trequartista. E poi ci sono D'Ambrosio e Darmian, che hanno già dimostrato di essere dei veri e propri jolly a disposizione del mister.