(GDS) Inter, oltre il danno la beffa? Dei 130 milioni si investirà una parte

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha approfondito diversi aspetti della vicenda Lukaku, che è ad un passo dal ritorno in Premier. Il belga tornerebbe a vestire la maglia del Chelsea per una cifra vicina ai 130 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra non sarebbe incline a digerire l'operazione, in quanto resta la convinzione di poter sistemare i conti (in rosso) senza dover rinunciare ad altri big (soprattutto se si tratta di Romelu Lukaku).

Ora però, come scrive la rosea, oltre il danno (dato dalla perdita del giocatore più importante e più rappresentativo) potrebbe esserci anche la classica beffa. La dirigenza infatti sarebbe molto infastidita anche per un altro aspetto, ossia la presunta intenzione del gruppo Suning di investire sul mercato solo una piccola parte dei 130 milioni di euro che stanno per essere incassati. Si parla di circa un 30%.

"La frizione interna all’Inter sarebbe figlia anche dell’incertezza sul budget per sostituire Lukaku: secondo rumors potrebbe non essere superiore al 30 per cento di quanto incassato con la sua partenza, circa 40 milioni"