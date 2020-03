(GdS) Inter in quarantena, no alla sfida col Getafe. Oggi vertice UEFA

La notizia arrivata ieri sera ha letteralmente sconvolto tutto il mondo del pallone. Rugani positivo al Covid-19, con la Juventus in quarantena. Non solo: anche l'Inter è in isolamento. I nerazzurri hanno sospeso ogni attività dopo aver appreso dalla società bianconera la positività del difensore al noto virus che ormai sta inginocchiando il paese. Il club targato Suning hanno deciso di seguire l'iter sanitario prestabilito: 15 giorni di stop e controlli costanti secondo il protocollo.



E la sfida col Getafe? Ovviamente è slittata dopo il no del club spagnolo e dopo la terribile notizia appresa nella giornata di ieri. L'Uefa adesso è paralizzato e oggi, assieme alle leghe più importanti, verrebbe presa una decisione su tutte le competizioni europee. Inizialmente la sfida era stata fissata per giovedì prossimo ma adesso diventa impossibile ipotizzare uno scenario per il proseguimento dei tornei. I campionati vanno verso un lungo stop, adesso c'è il nodo dei calendari internazionali.



La "Gazzetta dello Sport" fa il punto della situazione, lanciando anche una domanda più che legittima: "Perché una nazione dovrebbe trovare spazio per quattro club, i cui campionati sono già stati fermati o sono in procinto di farlo (la Spagna deciderà oggi)? Peraltro, a maggior ragione ora che l’Oms ha dichiarato la pandemia?". Il momento adesso è delicato, e se non dovesse esserci il semaforo rosso per la continuazione dell'Europa League allora i nerazzurri sarebbero costretti a giocare, Decisivo oggi il verdetto dell'Uefa, sperando che quest'ultimo abbia un po' di coscienza.