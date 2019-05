GdS - Inter, ecco quale sarà il nuovo staff di Conte

Con l'approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, cambierà anche lo staff nerazzurro. E "La Gazzetta dello Sport" spiega chi sono le persone che, con ogni probabilità, affiancheranno il tecnico leccese.

Così si legge nel quotidiano milanese: "Con lo storico vice Angelo Alessio deciso ad allenare da solo, il ruolo di «secondo» toccherà il fratello Gianluca. La storia di Gianluca Conte, 47 anni è sempre andata di pari passo con quella di Antonio. Abbandonato a 20 anni il calcio giocato (giovanili Lecce) e laureatosi poi in Scienze Motorie, è stato al fianco del fratello da Bari in poi, quasi sempre con compiti di analisi degli avversari. Con lui come assistenti ci saranno Paolo Vanoli e Cristian Stellini. Il primo era già nella sua squadra al Chelsea, dopo una lunga gavetta federale, con le nazionali dall’Under 16 all’Under 19, con cui giunse a una finale dell’Europeo nel 2016 (persa con la Francia). Il legame fra Conte e Stellini nacque invece a Bari, a fine carriera del difensore, che poi restò nello staff del leccese fino al 2012, quando si dimise dalla Juventus in seguito del coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse. Dopo aver patteggiato 2 anni e 6 mesi complessivi, è ripartito dalla Primavera del Genoa e poi dall’Alessandria. Ora ritroverà Conte dopo sette anni. Lo spagnolo Julio Tous e Costantino Coratti saranno fra gli specialisti della preparazione fisica (ma resta da individuare un capo-preparatore), entrambi conferme nel gruppo di lavoro, così come il nutrizionista Tiberio Ancora. Come preparatore dei portieri resterà invece Adriano Bonaiuti, che ha un buon feeling con Handanovic".