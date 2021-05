GdS - Inter e Verona lavorano a un accordo per Dimarco: agli scaligeri andrà una contropartita?

La Gazzetta dello Sport ci aggiorna sull'operazione che dovrebbe riportare in nerazzurro Federico Dimarco, che nell'ultima stagione ha impressionato tutti con la maglia del Verona.

La squadra scaligera può contare sul diritto di riscatto del giocatore per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma da tempo le parti sono al lavoro per trovare un accordo che soddisfi tutti. Dimarco dovrebbe dunque tornare all'Inter, mentre è possibile che una contropartita tecnica faccia il percorso inverso. Il primo nome è quello di Ionut Radu, che a Verona potrebbe finalmente giocare con continuità.

Tornando a Dimarco, il suo ritorno in nerazzurro è il primo segnale verso un restyling delle fasce; al momento infatti sono tanti i giocatori che potrebbero salutare definitivamente l'Inter. Il primo è Ashley Young, che sicuramente non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Poi c'è D'Ambrosio, per il quale ancora non si è trovato un accordo per il rinnovo e che quindi potrebbe salutare al termine della stagione. Infine c'è Perisic, il cui contratto scadrà a giugno 2022 e che difficilmente verrà rinnovato, dato l'elevato ingaggio (circa 5 milioni netti a stagione).