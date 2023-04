(GdS) Inter, dopo il danno in arrivo la beffa

di Redazione, pubblicato il: 06/04/2023

(Inter) L’edizione on line della Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le decisioni odierne del giudice sportivo sulla rissa al termine di Juventus Inter.

“Gli ispettori federali hanno visto tutto… Le urla razziste contro Romelu Lukaku porteranno sicuramente a una sanzione, multa o squalifica del settore dell’Allianz Stadium da scontare comunque in Coppa Italia… il pugno di Cuadrado ad Handanovic potrebbe provocare la squalifica del colombiano. In questo caso, per la “condotta violenta” che è un gradino più su della “condotta gravemente antisportiva”, si rischiano tre giornate di stop.

Lukaku ha ricevuto solidarietà da tutto il mondo, ma anche il belga sarà squalificato… L’espulsione provoca automaticamente la squalifica e quindi Lukaku non giocherà nel ritorno di San Siro.”