GDS - Inter, dirigenti al lavoro per sei cessioni: il piano per liberarsi di Vidal

INTER - Sono giorni fondamentali per la società nerazzurra per quanto riguarda il mercato in entrata ma soprattutto quello in uscita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere ceduti ben 6 calciatori.

Andrea Pinamonti sarebbe richiesto da Empoli e Verona, ma l'ingaggio da due milioni di euro avrebbe frenato le operazioni perché ritenuto troppo oneroso. Possibile che la squadra nerazzurra partecipi parte dello stipendio.

Anche Valentino Lazaro sarebbe in uscita e sulle sue tracce ci sarebbe il Benfica, club portoghese dove è approdato Joao Mario. Addio previsto anche per Colidio e Salcedo: entrambi dovrebbero essere ceduti nelle ultime ore di mercato con la formula del prestito.

Questione più spinosa quella di Arturo Vidal. Il cileno, che guadagna circa 6,5 milioni di euro, avrebbe pochissimo mercato soprattutto per l'elevato ingaggio. L'idea dell'Inter sarebbe quella di non considerarlo nel nuovo progetto tecnico per convincerlo all'addio.

"La prospettiva - dettaglia la Rosea - di iniziare la stagione in fondo alle gerarchie di Inzaghi potrebbe indurlo a ridimensionare le proprie ambizioni, agevolando la ripresa del dialogo con quei club che avevano timidamente abbozzato un approccio con l’agente del giocatore, a partire dal Boca (attualmente in profonda crisi di risultati)".