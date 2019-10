GdS - Il quotidiano boccia l'esordio di Lazaro con l'Inter

Attraverso le sue colonne la "Gazzetta dello Sport" critica la prima partita di Lazaro in Serie A con l'Inter. Il quotidiano non si risparmia e boccia l'ingresso in campo dell'ex Hertha Berlino. Ecco quanto si legge dalla Rosea:



"In 17 minuti più recupero riesce nell’impresa di guadagnarsi l’etichetta di peggiore dell’Inter. Una partita sepolta viene riaperta dopo l’ingresso in campo dell’austriaco, morbido nell’atteggiamento sia in occasione del secondo sia sul terzo gol del Sassuolo.



Fa in tempo anche a guadagnarsi un’ammonizione. Ne ha di strada da fare, se vorrà guadagnarsi un posto al sole”.



Parole non proprio al miele nei confronti del giocatore, che dovrà faticare per trovare spazio nell'undici di Conte.