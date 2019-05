(GDS) Ieri gesto molto chiaro di Spalletti. Ecco cosa significa

Nella giornata una delle notizie più importanti è arrivata dai report sugli allenamenti. Il tecnico Luciano Spalletti infatti ha reso una decisione molto forte e inaspettata. A metà della seduta circa ha infatti fatto allontanare Joao Mario che non si stava impegnando sufficientemente.

L’allenatore nerazzurro ha spedito il portoghese sotto la doccia davanti a tutti i compagni, invitandolo a tornare oggi con uno spirito diverso. Il significato del gesto, spiegato dalla Gazzetta dello Sport, appare evidente.

“L’episodio vuole mandare un messaggio a tutta il gruppo: la Champions è traguardo ancora da tagliare, non è questo il momento di abbassare la tensione. Lo strappo con Joao Mario non cambia poi così tanto il destino del portoghese, comunque in uscita e fuori dai piani futuri del club. Il portoghese è iscritto a bilancio a 16 milioni di euro, è quella la cifra fissata per non produrre una minusvalenza”.