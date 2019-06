GdS - Iachini elogia Sensi e Barella. Ecco le sue parole

Beppe Iachini, durante un'intervista rilasciata alla "Gazzetta dello Sport", ha speso parole al miele per Stefano Sensi e Nicolò Barella. Il tecnico si è soffermato sulle caratteristiche dei due giocatori e al loro possibile impiego nello scacchiere tattico di Conte. Ecco le sue dichiarazioni:





La grande personalità si abbina a notevoli doti tecniche e alla visione di gioco e del campo. Sa far girare la squadra, ma anche verticalizzare, trovare l’imbucata. In più è giovane e può crescere ancora. Già nelle ultime stagioni è migliorato nelle transizioni, nel recupero palla, nel posizionamento".



Su Barella: "Avercene, due così. Sono due dei giovani più forti in Italia. Barella è un interno, sa andare dritto e inserirsi, oltre a dare equilibrio. Sensi è più tecnico, possono completarsi alla grande. Sono due pezzi da novanta: sarebbero grandi acquisti, non solo nell’immediato ma anche in prospettiva".