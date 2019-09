GdS - Guidolin si esprime su Asamoah e Handanovic

Guidolin, ex tecnico e adesso commentatore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni su Asamoah e Handanovic. Ecco quanto riportato dalla Rosea:



Su Asamoah: “Con noi giocava mezzala, ma già allora si era allenato a fare l’esterno. In fascia giocava Armero che non tornava mai. E a lui toccava fare il centrocampista e anche andare a tappare i buchi che lasciava Pablo. Lo abbiamo preparato“.

Su Handanovic: “Samir me lo ricordo piuttosto taciturno, però determinato. Guidava già a 25 anni tutta la difesa. E a livello tecnico è migliorato di anno in anno: è fra i più forti al mondo. L’essere diventato capitano è testimonianza di una maturazione di un giocatore intelligente“.