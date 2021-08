GdS - Eriksen presto in Italia: contatto con il gruppo e poi test medici

Piovono conferme sull'imminente viaggio in Italia di Christian Eriksen, che dopo il brutto spavento dello scorso 12 giugno tornerà finalmente a respirare aria di Inter.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese raggiungerà a breve il ritiro dell'Inter, dove potrà salutare i suoi compagni e fare la conoscenza del nuovo tecnico dei campioni d'Italia, Simone Inzaghi. In seguito, il numero 24 nerazzurro si sottoporrà a dei test medici approfonditi per capire se ci siano reali possibilità per un ritorno in campo in Italia.

Al momento la cosa più importante è che il giocatore possa riabbracciare i suoi compagni e soprattutto i tifosi interisti, che in questi giorni stanno continuando a dimostrare tutto il loro affetto per il campione danese spingendo al massimo le vendite delle nuove maglie con il suo numero.