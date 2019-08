GdS - Diamanti parla della vicenda Icardi. Ecco quanto affermato

Alessandro Diamanti, conoscenza del nostro campionato, parla ai microfoni della "Gazzetta dello Sport" del caso Icardi e del gap tra i nerazzurri e i bianconeri. Ecco le sue parole riportate dal noto quotidiano sportivo:





"La Juve è ancora avanti, non è mica solo una questione di CR7. L'Inter un po' si è avvicinata. Ma non abbastanza. Nonostante Conte, per me il migliore tecnico italiano.



In chi mi rivedo? In Federico Chiesa, giocatore pure lui. Caparbio, trascinatore, una sterzata che fa paura. La situazione Icardi? Che noia...ecco quello che penso".