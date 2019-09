GdS - Cresce l'attesa per il derby di Milano: i dettagli

Milan-Inter, cresce l'attesa. Secondo la "Gazzetta dello Sport" attesi tanti vip oltre che giornalisti. Ecco quanto riportato:



“Ci saranno altre occasioni per contare i soldi in cassa, gli indici della passione sono altri. Lo saranno i momenti più sentiti del grande show: il nuovo impianto di luci Led sincronizzato con colori e musica introdurrà la partita. Un’idea che ha impegnato 40 giorni di realizzazione e l’utilizzo di 356 proiettori. Per chi parteciperà il consiglio è arrivare in anticipo: cancelli aperti dalle 18.45. Traffico previsto anche in area media: la partita sarà distribuita in più di 200 paesi e verrà seguita da oltre 600 operatori dell’informazione, di cui 260 giornalisti, 40 fotografi e più di 300 addetti alle produzioni televisive. Ventisei telecamere riprenderanno il gioco e gli spalti”.

“Dove anche la presenza di Vip sarà imponente, con tante categorie rappresentate: ex campioni, Van Basten, Stoichkov, Ronaldo, Schmeichel; altre glorie rossonere (da Dida e Serginho a Desailly), il presidente FIFA Infantino, lo sciatore Dominik Paris, la top model Bianca Balti e l’ex fuoriclasse del tennis Boris Becker”.