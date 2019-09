Gazzetta dello Sport - Simona Ventura vota Conte in questa stagione

Simona Ventura, famosa conduttrice televisiva, vota l'Inter come vincitrice dello Scudetto nel corso della stagione appena cominciata. Ecco le sue parole alla Rosea:



“Ho scommesso un bel gruzzoletto sulla vittoria dell’Inter. Potrebbe essere l’anno buono con Antonio Conte in panchina.



Ma potrebbe esserlo anche per il Napoli che sogna questo scudetto da anni e vive una passione meravigliosa. La Juve? Penso abbia tutto per vincere la Champions. Prima o poi ce la farà. Ma in Serie A resta, comunque, la quadra da battere”.