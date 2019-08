Gazzetta dello Sport - Conte pronto a puntare su Esposito contro il Lecce

Antonio Conte, secondo le indiscrezioni della “Gazzetta dello Sport”, sarebbe deciso a puntare su Esposito anche per la prima di campionato. Ecco quanto affermato dalla Rosea:

“Ecco quindi che salgono non poco le quotazioni di Sebastiano Esposito, 17enne baby prodigio di Castellammare di Stabia: probabile un massiccio minutaggio lunedì 26 agosto a San Siro.

Un grande precampionato il suo, feeling speciale con Antonio Conte, personalità da vendere. Esposito ha Totti come modello principale e in effetti ha caratteristiche fisiche e tecniche che ricordano parecchio il mito giallorosso. In Pinetina, sono comunque tutti molto attenti a tenere il ragazzo coi piedi per terra, Conte in particolare. Il programma è quello di lasciare Esposito a disposizione della Primavera facendolo però allenare e giocare spesso con la prima squadra”.