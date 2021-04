Gasperini non ha dubbi: "Ecco le due squadre più forti del campionato"

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dei bergamaschi contro la Fiorentina. Tra gli argomenti toccati dal tecnico c'è anche la lotta ai piazzamenti Champions, indicando anche le squadre che secondo lui hanno una marcia in più delle altre. Di seguito le sue parole:

"Trovo che quello di quest'anno sia un campionato bellissimo e appassionante; forse è successa la stessa cosa due anni fa, ma con meno squadre coinvolte nella zona Champions. La Juventus resta fortissima, e come l'Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre, poi c'è il Napoli che è ancora dentro questa corsa. E' un campionato bellissimo, e credo sia molto bello per noi essere dentro questa lotta, ci dà carica".

Questo il pensiero di Gian Piero Gasperini sulla zona Champions.