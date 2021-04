Gasperini: "Juventus fortissima, anche più forte dell'Inter"

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa, alla vigilia del delicatissimo match della sua squadra contro la Juventus. Nella presentazione della sfida di domani, il tecnico dei bergamaschi ha parlato della squadra bianconera, che per lui resta fortissima nonostante la stagione poco esaltante:

"L'unico mio pensiero è superare la Juventus in classifica: in cinque anni siamo arrivati davanti a tutte le squadre ma non siamo mai riusciti ad arrivare davanti la Juventus. Quest'anno sarà dura perché è una squadra fortissima, forse anche più forte dell'Inter; riuscire a superarla sarebbe una cosa che ancora ci manca".

Gasperini poi ha tagliato corto su un suo possibile futuro sulla panchina bianconera: "Credo che le mie possibilità siano passate, se ci sono state".