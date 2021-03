Gasperini: "Di quelli andati via dalla Dea, Gagliardini non è esploso tanto"

Intervistato da Radio DeeJay, il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato di tanti suoi ex calciatori che, una volta andati altrove hanno trovato tardi o non sono riusciti a trovare affatto il rendimento avuto ai tempi di Bergamo. Per questo, l'ex tecnico del Genoa ha voluto sfatare la voce secondo cui chi va via dall'Atalanta, altrove, non rende.

Ecco le sue parole: "Pensate a Kessié. Mancini alla Roma sta facendo bene, poi ce ne sono altri come Barrow. Magari Gagliardini non è esploso tanto".

Parole importanti, quelle di Gasperini, che attestano un rendimento da parte del centrocampista nerazzurro che non è riuscito a mantenersi ai livelli altissimi a cui aveva abituato all'Atalanta.