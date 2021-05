Gasperini: “Cosa serve per lo scudetto? Se l'Inter ne vince 11 di fila diventa dura...”

Per la terza volta consecutiva l'Atalanta si è qualificata in Champions League. Grazie alle vittoria di oggi al Ferraris contro il Genoa per 3-4, la Dea ha la certezza matematica di accedere alla prossima Champions League.

Al termine dell'incontro l'allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha commentato l'incontro, parlando anche della sua squadra in ottica Scudetto.

Ecco le sue parole: “Cosa manca per vincere lo Scudetto? Dipende molto dalle stagioni, quando squadre come l’Inter fanno 11 vittorie di fila diventa dura. Noi abbiamo alzato il range, cerchiamo di migliorarci sempre ma non è facile. Nelle ultime 16 abbiamo perso solo con l’Inter, è difficile per noi avere una striscia così lunga. Noi dobbiamo ambire sempre a migliorarci”. A riportarlo TUTTOmercatoweb.