Gasperini ammette: "Alla fine abbiamo rischiato di perderla"

Una partita che ha regalato emozioni fino all'ultimo respiro, con il rigore convalidato dal Var per fallo di braccio in area di Demiral, poi calciato sulla traversa da parte di Federico Dimarco, e il gol annullato a Roberto Piccoli - sempre con l'ausilio del Var - nell'azione dopo. Un pareggio giusto, alla fine dei conti e che, per come si era messa la gara, lascia entrambe le squadre soddisfatte. Dopo la partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, che ha analizzato i vari momenti della gara.

Ecco le sue parole: Il gol annullato a Piccoli? Ci sono stati dei momenti in cui gli episodi sono andati a favore di una squadra e momenti in cui sono andati a favore dell'altra. Tanto merito è stato dei calciatori in campo, anche se poi, alla fine, abbiamo anche rischiato di perderla. Più qualità in attacco? I cambi dell'Inter sono stati importanti e hanno dato un'accelerata alla partita, mentre noi siamo calati nel finale ed è per questo che abbiamo cambiato. Dimarco ci stava mettendo in difficoltà, ma l'ingresso di Pasalic ha sistemato le cose dal punto di vista tattico".

Poi, Gasperini, ha aggiunto: "Per me Inter, Milan e Napoli sono le tre squadre favorite per lo scudetto ed anche la Juventus rientrerà. Noi dobbiamo cercare di migliorarci sempre ed usciamo da questa partita molto più consapevoli. La partita di Malinovsky? Ha fatto un gol straordinario, anche se inizialmente era caduto in disgrazia. Oggi, sinceramente, faccio un po' fatica a fare le pagelle dei miei".