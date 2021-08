Gasperini al Papu: “È stato lui ad aggredirmi. Ecco perché è andato via”

Arriva la risposta di Gian Piero Gasperini dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate nei confronti del tecnico dell’Atalanta dal Papu Gomez nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Nacion. L’argentino, attualmente al Siviglia, ha spiegato la sua versione dei fatti in merito al burrascoso e tanto discusso addio all’Atalanta dello scorso gennaio, scagliandosi contro la società per aver scaricato tutte le colpe su di lui e in particolare modo contro l’allenatore piemontese.

L’ex capitano ha accusato Gasperini di averlo aggredito fisicamente negli spogliatoi dopo essersi rifiutato di cambiare ruolo in campo durante una partita di Champions League. L’argentino, inoltre, ha dichiarato di essersi scusato in seguito all’episodio ma di non aver mai ricevuto le scuse del tecnico. Gasperini ha subito risposto pubblicamente alle dure accuse ai microfoni di Gazzetta.it. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per l’allenatore e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club. Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sè con le prestazioni, come faceva all’Atalanta“.