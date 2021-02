Gasp esulta: un giocatore recupera per la partita contro l'Inter

Nella partita contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di Champions League, l'Atalanta era stata costretta a sostituire il suo centravanti principe, ovvero il colombiano Duvan Zapata.

Per lui si temeva un infortunio che avrebbe potuto tenerlo fuori dal campo per molte partite. Per fortuna della Dea, gli esami non hanno riscontrato lesioni e, addirittua, la punta può essere a disposizione per la prossima giornata e, di conseguenza, per la partita contro l'Inter.

Notizie incoraggianti per Giampiero Gasperini, che potrà affrontare la sua ex Inter nel migliore dei modi per sfatare il tabù San Siro.