Galeone duro: "I calciatori fanno quello che vogliono. Icardi..."

Giovanni Galeone, storico ex allenatore del Pescara, ha rilasciato un'intervista al "Fatto Quotidiano". Le domande poste all'ex tecnico vertevano su Massimiliano Allegri, del suo successore, Maurizio Sarri e sul ruolo dell'allenatore.

La risposta a questo quesito ha coinvolto direttamente Mauro Icardi: "Allenatore Guru? Forse qualcuno, io no; non credo neanche Allegri, e poi oggi i giocatori fanno quello che vogliono, hanno un potere contrattuale esagerato, non rispettano più i ruoli, e magari come con Icardi pretendono di parlare con il presidente".