Galà del calcio 2021: quanti premi per i nerazzurri!

Galà del calcio 2021, svetta l'Inter.

Nel Gran Galà del Calcio organizzato dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori), la star della serata è stata l'Inter.

Il club nerazzurro è stato premiato come società dell'anno 2020/2021. L'Inter è stata premiata per la grande stagione che ha fatto, conclusa con la conquista del 19° scudetto. L'Amministratore Delegato Beppe Marotta ha ritirato il premio, queste le sue parole:

"Siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio. L'Inter è tornata in uno scenario adatto alla tradizione e alla storia di questo club glorioso. Lo scudetto e questo riconoscimento sono frutto del lavoro di tutti: dalla squadra, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Si tratta di una seconda squadra invisibile".

Sono stati assegnati altri premi nel corso della serata con i nerazzurri ed ex nerazzurri che sono stati gli assoluti protagonisti:

Romelu Lukaku ha vinto il premio come Calciatore dell'anno, ad Antonio Conte il premio come Allenatore dell'anno. Nella squadra dell'anno sono stati inseriti ben 5 nerazzurri ed ex: Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Questa la formazione della stagione 2020/2021:

Gianluigi Donnarumma; Hachraf Hakimi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Theo Hernandez; Nicolò Barella, Franck Kessiè; Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Luis Muriel; Romelu Lukaku.

Anche Alessandro Bastoni e Nicolò Barella hanno commentato il loro inserimento nella squadra della stagione:

Bastoni "Spero sia il primo premio di questo genere di una lunga carriera. E' bello quando i colleghi riconoscono il merito".

Barella "Ricevo questo premio per il terzo anno di fila. Il 2021 è stato un anno speciale con lo scudetto e l'Europeo."