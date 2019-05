Gagliardini, la risposta all'accusa pesante di Andreazzoli: le parole

Quello di Inter-Empoli, è stato senza dubbio un finale di partita incandescente. Nei minuti finali del match del Meazza, quando il forcing dell'Empoli è diventato pesante, in campo è stato gettato un secondo pallone (probabilmente lanciato in modo da stopparne l'azione).

Nel post gara, secondo il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli, a commettere tale gesto - senza dubbio antisportivo - sarebbe stato il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini.

L'ex Atalanta però, vistosi accusato, su Instagram si è difeso scrivendo: "Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti ed un grosso in bocca al lupo per il futuro. Ma l'accusa che mi è stata rivolta è falsa. Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell'Inter, dell'Empoli e di una partita di calcio".