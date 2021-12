Gagliardini jolly a sorpresa: riserva, ma con il vizio del gol

Inter, anche in questa stagione Roberto Gagliardini si sta dimostrando uno dei jolly della formazione nerazzurra.

Il centrocampista ha già realizzato due reti e un assist in sole nove presenze in campionato, delle quali solo tre da titolare. L’ex Atalanta, come ha già dimostrato in passato, si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa rivelandosi spesso letale in zona gol.

Arrivato all’Inter nel gennaio 2017 per oltre 20 milioni di euro come uno dei migliori giovani prospetti del nostro paese non è riuscito a rispettare (complice anche qualche infortunio) le aspettative sul suo conto ma è comunque diventato negli anni uno dei pilastri del club. Per alcune stagioni è stato uno dei titolari fissi del centrocampo nerazzurro, anche la scorso anno ha collezionato diverse presenze con Antonio Conte lo ha più volte preferito ad Eriksen (attirando diverse critiche), prima dell’esplosione del danese.

C’è da dire che anche lo stesso Roberto Gagliardini è spesso stato criticato dai tifosi per i suoi errori e alcune prestazioni opache ma i numeri parlano per lui: 16 gol e 8 assist che lo rendono il secondo miglior centrocampista a livello realizzativo presente in rosa dietro a Marcelo Brozovic. Simone Inzaghi lo apprezza molto e nel momento del bisogno sa benissimo che può contare su di lui. Il suo contratto in scadenza nel 2023 e la sua permanenza in nerazzurro anche per futuro è incerta. Non è di certo un fuoriclasse ma senza dubbio si può considerare una riserva di lusso con il vizio del gol.