Gagliardini Inter: "Per noi sono tutte finali. Shakhtar? Squadra forte"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della semifinale di Europa League contro gli ucraini dello Shakhtar. Il giocatore suona la carica e allo stesso tempo non sottovaluta l'avversario. Ecco le sue dichiarazioni:



"Ci aspetta una partita importante. Stiamo studiando lo Shakhtar in questi giorni e sicuramente è una squadra forte con delle individualità di livello, dovremo prepararci nel modo giusto e tradurre sul campo quello che ci chiede il Mister. Come il Bayer Leverkusen, anche lo Shakhtar ha giocatori molto tecnici e veloci in fase offensiva, hanno qualità e palleggio ma stiamo studiando come metterli in difficoltà. Per noi sono tutte finali, sono partite secche quindi è così che dobbiamo viverle. L'Inter non affrontava da tanto tempo sfide di questo tipo, abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela. Dalla ripresa abbiamo giocato praticamente sempre ogni tre giorni, adesso avere una settimana di tempo per preparare la partita ci permette di arrivare all'appuntamento nel migliore dei modi".



Sul rendimento: "Il lavoro che stiamo facendo con il Mister è fondamentale. Mi sta dando tanta fiducia e sto trovando continuità. Sono contento, lo ringrazio e cerco di ripagarlo ogni volta che scendo in campo".