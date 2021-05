Gagliardini: “Conte ci ha dato questa mentalità. Che rammarico senza i nostri tifosi”

Con un gol e un assist rifilati alla Sampdoria nel primo tempo a San Siro, Roberto Gagliardini per il momento si sta meritando la nomina di uomo partita. Il centrocampista nerazzurro al termine di questi primi 45' minuti si è presentato ai microfoni di Sky Sport, commentando la prima frazione di gioco.

Ecco le sue parole: “ll mister ci ha messo questa mentalità in testa, forse siamo più spensierati rispetto al solito e stiamo facendo bene. E' davvero un rammarico non avere con noi i nostri tifosi, speriamo di dare altre gioie nei prossimi anni così da avere i tifosi per i nuovi successi”. A riportarlo TUTTOmercatoWEB.