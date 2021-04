Gagliardini a InterTV: "Contro il Cagliari difficile, i duelli saranno decisivi"

Roberto Gagliardini, nel pre partita di Inter-Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Inter TV.

Il Cagliari affronta un momento molto difficile, in lotta per non retrocedere. Una gara, dunque, difficile per voi.

"Assolutamente. Affrontiamo una squadra con meno punti di quelli che la loro rosa merita. Si trovano certamente in difficoltà, sta a noi indirizzare al meglio la gara, sui binari che vogliamo, in modo da portare a casa tre punti fondamentali per noi".

Come dicevi è strano vederli in lotta per non retrocedere. Adottano il vostro assetto, pur giocando in modo differente rispetto al Sassuolo, con poco possesso palla. Che partita ti aspetti?

"Sarà una gara con molti duelli. Il Cagliari adotta questo assetto, ma gli scontri individuali saranno decisivi".

Hai segnato il tuo primo gol in nerazzurro in Serie A proprio contro i rossoblù, in trasferta.

"È vero, spero possa essere di buon auspicio".