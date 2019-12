Gabigol vince la Silver Ball Award di ESPN, ma è autore di un brutto gesto

Gabigol ha vinto la Silver Ball Award di ESPN , il brasiliano ha disputato una stagione meravigliosa, vincendo o Campionato brasiliano, Copa Libertadores e titolo di cannoniere, Grazie alle sue due reti negli ultimi minuti, ha regalato la vittoria della Copa Libertadores ai danni del River Plate. Un'annata da incorniciare.

Durante la partita di ieri contro il Santos, Gabriel Barbosa ha mostrato, in maniera provocatoria, il tatuaggio che ritrae la Copa Libertadores ai tifosi avversari. Un bruttissimo gesto dato che il Santos è la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta facendolo approdare in Europa.

I nerazzurri, con il nuovo corso, hanno puntato molto sulla disciplina ed il rispetto, dentro e fuori lo spogliatoio. Potrebbero essere anche questi atteggiamenti poco professionali a non far propendere l'Inter a puntare su di lui.

Gabigol provoking Santos fans by showing his Libertadores trophy tattoo. He was created by Santos. pic.twitter.com/SccGdsq2H6