Futuro Sensi: ecco la strategia. L'Inter ha fissato il prezzo

Sembra non avere fine il calvario di Stefano Sensi, attanagliato dagli infortuni da due anni ormai, praticamente dall'inizio della sua avventura con la maglia dell'Inter.

Nonostante i problemi fisici siano sotto gli occhi di tutti, il centrocampista ha sempre goduto della fiducia di Roberto Mancini in Nazionale e di quella di Antonio Conte all'Inter. Anche Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a dare un'opportunità all'ex Sassuolo, dotato di caratteristiche tecniche di estrema rilevanza.

Secondo la Gazzetta, il club nerazzurro ascolterà le eventuali offerte per il suo tesserato, ma non è intenzionata ad accettare cifre al ribasso. Sensi è un patrimonio del club, e serviranno almeno 20 milioni di euro per portarlo via da Milano.