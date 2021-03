Futuro Ranocchia: rinnovo congelato, intanto una big di Serie A ci pensa

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Andrea Ranocchia, il cui contratto con i nerazzurri andrà in scadenza il prossimo giugno. I discorsi sul rinnovo sembrano essersi bloccati, almeno temporaneamente, anche in virtù della difficile situazione societaria del club meneghino.

Nel frattempo, la Lazio avrebbe manifestato interesse verso il difensore classe 1988, almeno secondo quanto riportato dal portale LaLazioSiamoNoi.it. Ranocchia infatti ha lo stesso agente di Simone Inzaghi (Tullio Tinti), e potrebbe essere un'idea low cost in vista della prossima stagione.

Al momento si tratta solo di un'idea, inoltre ci sarebbe da discutere sull'ingaggio del calciatore, che attualmente percepisce 1,8 milioni di euro netti dal club nerazzurro. Difficile che Lotito arrivi a sborsare cifre simili.