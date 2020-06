Futuro Lautaro, parla Moratti: "Si corre il rischio di tenerlo malvolentieri"

Il futuro di Lautaro Martinez resta ancora appeso ad un filo. Il 10 nerazzurro è il profilo più gradito per l'attacco del Barcellona, e di questo l'Inter ne è pienamente consapevole.

In Spagna quest'oggi si è parlato di un fondo pronto a finanziare il club catalano in modo tale da agevolare la spesa. Ipotesi che però al momento non sta avendo riscontri ufficiali ma che comunque testimonia come il Barça sia pronto a tutto pur di ingaggiare il classe '97.

Su Lautaro quest'oggi, è intervenuto ancora una volta anche Massimo Moratti. In collegamento telefonico con Sportmediaset infatti, l'ex patron interista ha detto che, qualora l'attaccante dovesse decidere di sposare il progetto blaugrana, non si dovrà ostacolare. Il tutto, perché facendo il contrario si rischierebbe di trattenerlo a Milano contro la propria volontà.