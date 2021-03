Futuro Inter, vicino l'accordo tra Fortress e Suning: in arrivo 200 milioni

Continua a tenere banco in casa Inter la questione legata al futuro dell'azionista di maggioranza, Suning Holdings Group, da tempo in trattativa con diversi fondi per trovare un socio che aiuti la famiglia Zhang nella gestione delle spese del club meneghino.

Secondo quanto riportato quest'oggi da Mediaset, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi in questo senso: sembra ormai imminente, infatti, un accordo tra Suning e il fondo d'investimento Fortress. Se la trattativa andasse effettivamente in porto, il gruppo americano verserebbe nelle casse degli Zhang una cifra vicina ai 200 milioni di euro.

Si tratterebbe di un prestito, che consentirebbe all'Inter di far fronte alle spese di gestione in un periodo economicamente complicato. L'idea del colosso di Nanchino resta quella di non cedere completamente il pacchetto di controllo del club nerazzurro, ma la situazione potrebbe cambiare in caso di scudetto: in quel caso, infatti, il valore del club potrebbe aumentare di molto, e di conseguenza potrebbero arrivare offerte davvero irrinunciabili.