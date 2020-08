Futuro Inter, c'è bisogno di chiarire il prima possibile

Gli occhi e le orecchie dei tifosi dell'Inter, e non solo, saranno sull'incontro di domani tra Antonio Conte, Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra. Si deciderà il futuro della panchina dell'Inter, con Conte che porterà le sue idee e le sue richieste, con il presidente che lo ascolterà e valuterà se poterle soddisfare. In caso contrario, si andrebbe verso la separazione dal tecnico dopo solo un anno. Da capire in quali termini. L'esonero è molto complicato, per le questioni economiche di cui si è molto parlato; possibili le dimissioni con buonuscita del tecnico.

Con una necessità impellente: fare in fretta. La stagione 2020/21 è già alle porte e occorre fare in fretta perchè si potrebbe perdere il vantaggio acquisito sulle rivali (Juventus su tutte), ritardando la programmazione del futuro, mercato in primis. L'Inter deve presentarsi a quest'incontro conscia che sarà molto difficile convincere Conte se non verranno soddisfatte a pieno le sue richieste e quindi preparata in caso di addio del tecnico, per non perdere ulteriore tempo e focalizzarsi immediatamente con il nuovo allenatore sul progetto futuro.

Una cosa è certa: in casa Inter anche quando le cose funzionano bene e hanno tutto per continuare ad andare bene, succede sempre qualcosa che fa perdere le certezze acquisite. La società, però, è forte e ha le idee ben chiare. L'Inter prima di tutto. Di Conte, di giocatori e dirigenti.