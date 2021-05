Futuro Icardi, l'argentino si prepara al ritorno in Italia: la situazione

Con la parentesi al PSG non proprio brillante ormai in via di conclusione, Mauro Icardi potrebbe seriamente fare le valigie e far ritorno nel paese che lo ha lanciato nel calcio "dei grandi": l'Italia.

Negli ultimi anni non si è fatto altro che parlare della stima della Juventus nei confronti del classe 1993, ma ad oggi c'è un top club italiano che sarebbe pronto ad accogliere Maurito a braccia aperte.

Si tratta della Roma di Josè Mourinho, club che potrebbe decidere di ringiovanire l'attacco cedendo Edin Dzeko per puntare proprio sull'ex capitano dell'Inter. Secondo calciomercato.com, Icardi avrebbe già strizzato l'occhiolino allo Special One. Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti.