Futuro Eriksen, la Snai rende note le pretendenti in vantaggio

Ultime cose da mettere in valigia per lasciare Milano per Christian Eriksen. Il danese sotto la guida di Antonio Conte non ha mai trovato la continuità giusta per poter rendere come reso al Tottenham allenato allora da Mauricio Pochettino.

I due però, come lasciato intuire dalla Snai, potrebbero ritrovarsi al PSG con il trasferimento di Eriksen a Parigi quotato ad 1.85. Tale quota fino a qualche settimana fa era pari a 6.50, ma il sempre più probabile arrivo sotto la Tourre Eiffel dell'allenatore argentino ha stravolto le carte in tavola.

La permanenza all'Inter ad oggi è salita a quota 4.00 seguita dal trasferimento all'Arsenal (6.00), Borussia Dortmund (10.00), Manchester United (10.00) e Roma (18.00).