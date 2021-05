Futuro Donnarumma, Barcellona in vantaggio su PSG e Juve

Con il contratto col Milan in scadenza tra un mese ed un giorno esatto, Gianluigi Donnarumma è ancora in attesa di capire quale sarà la prossima destinazione per il proseguimento della propria carriera.

Il Direttore dell'Area Tecnica rossonera Paolo Maldini ha già annunciato che le strade con il classe 1999 si separeranno. Ed è così che per Donnarumma, sando a quanto appreso dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, entrano in scena le ipotesi PSG, Juventus e Barcellona.

I francesi sono in attesa di un possibile cenno dell'agente del ragazzo, Mino Raiola. Per quanto riguarda i bianconeri, la presenza in rosa di Wojciech Szczesny al momento rappresenta un "ostacolo", mentre invece il Barcellona (attualmente in pole position) potrebbe sferrare l'attacco decisivo a breve.