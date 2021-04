Futuro Cristiano Ronaldo, lo United si tira fuori dalla corsa: la situazione

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a riempirsi di interrogativi. Il fuoriclasse portoghese, nonostante dal punto di vista realizzativo si stia confermando quello di sempre, in bianconero sembra aver perso l'entusiasmo che aveva all'inizio dell'avventura a Torino.

Nelle ultime settimane CR7 è sembrato un po' più nervoso del solito, e lo spettro di una possibile partenza continua ad incombere. Il contratto da 31 milioni di euro netti a stagione con la Juventus scadrà a giugno 2022.

Nonostante ciò però, per Ronaldo le offerte non mancano. Secondo la redazione del portale spagnolo Don Balòn, al n°7 juventino il Manchester United avrebbe fatto pervenire un'offerta per un contratto da 17 milioni di euro a stagione. Proposta rispedita al mittente dall'entourage del giocatore e per la quale si attendono le possibili offensive di Inter Miami, Real Madrid e PSG.