Furia Lautaro, con chi ce l’aveva l'argentino dopo il cambio?

Durante la partita di ieri al Marassi, ha avuto molto risalto la reazione di Lautaro Martinez che, sostituito da Pinamonti a poco più di un quarto d’ora dalla fine, si è scagliato con rabbia contro la panchina dando tre pugni ad un seggiolino.

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, il numero 10 argentino non avrebbe apprezzato la scelta di una giocata da parte del suo compagno di squadra Alessandro Bastoni, che, poco prima del cambio, avrebbe potuto lanciarlo a rete, ma non lo ha fatto.

Nessuno screzio con Conte, né con Lukaku - con cui c'era stato qualche battibecco in campo - dunque per il Toro. Lo stesso tecnico nerazzurro in conferenza ha poi spiegato che la situazione si è rimarginata tranquillamente negli spogliatoi dopo la fine della partita.