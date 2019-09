From UK - L'Inter trema: il City prepara l'offerta monstre per il nerazzurro

Il mercato non finisce mai. Secondo quanto riporta "Express", il Manchester City, già nel mercato di gennaio farà un nuovo tentativo per il difensore nerazzurro, Milan Skriniar.

Nel mirino di Pep Guardiola infatti sarebbe finito il centrale slovacco, già cercato in estate ma che ora diventerebbe una priorità dopo il grave infortunio occorso a Laporte. A gennaio quindi, come detto, il Manchester City sarebbe pronto a tornare alla carica con l'Inter con un'offerta monstre.

Skriniar ha da poco rinnovato il contratto con il club di Viale della Liberazione fino al 2023, a Milano è titolare inamovibile e viene indicato da molti come il prossimo capitano. Al momento insomma nulla fa presagire un addio di Skriniar all'Inter tantomeno a gennaio, quando la squadra di Conte spera di essere ancora in lizza per giocarsi qualcosa di importante.