From UK - Il Newcastle vuole un nerazzurro: "Il club spinge per chiudere"

Secondo il quotidiano Daily Mail, il Newcastle ha parlato con l'Inter per cercare di trovare un accordo per il prestito dell'attaccante diciannovenne Facundo Colidio.

Per gli inglesi l'argentino è considerato visto come un ottimo talento. Inizialmente giocherebbe con gli U23 del Newcastle e Colidio avrebbe la possibilità anche di giocare con la prima squadra.

Sull'attaccante ci sarebbe anche il Leeds, ma i Magpies vedrebbero l’argentino come un ottimo prospetto per il futuro e starebbero spingendo per chiudere.