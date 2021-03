Frey: "Scudetto? Inter favorita. Per la porta del futuro scelgo due nomi"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter, Sebastian Frey, ha parlato proprio della squadra nerazzurra, soprattutto per ciò che concerne il futuro della porta interista.

Ecco le sue parole:

Inter, ci siamo per lo scudetto?

"Non vorrei gufare, anche se possiamo dire che è l’assoluta favorita. E da tifoso, mi auguro di cuore che possa farcela".

Troppe critiche per Handanovic?

"Talvolta sono state ingiuste. Ok, non ha più 20 anni e la società fa bene a guardarsi attorno per la sua successione, ma ciò non vuol dire che debba essere sostituito immediatamente. Ha dato e sta dando moltissimo a questi colori, nessuno quanto lui meriterebbe lo scudetto: Samir è uno dei protagonisti della ricostruzione vincente che sta iniziando".

Qualche nome per il futuro?

"Musso mi piace, può essere il profilo giusto. Si è inserito velocemente in Serie A e oggi è uno dei migliori, lo considero completo. E non snobberei gli italiani, come Cragno. In ogni caso, al netto del nome, non sarà facile sostituire un giorno uno come Handa".

Il suo consiglio per Radu.

"Deve andare a giocare, assolutamente. Ha già fatto esperienza, al Genoa ha mostrato le sue qualità, ora deve proseguire un certo percorso. In A ci può tranquillamente stare, anche se non è ancora pronto per essere il titolare di una big come l’Inter. Appunto per questo deve andare via in prestito".