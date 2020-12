Fresi:" Inter, obbligo scudetto. Il centrocampo gioca poco in avanti"

L'ex difensore dell'Inter, Salvatore Fresi, ha parlato del momento nerazzurro a TMW, dicendo la sua anche sugli obiettivi stagionali della rosa di Antonio Conte e di quelli che, secondo lui, sono dei problemi tattici.

Ecco le parole di Fresi:" Per la rosa che ha l'Inter, quest'anno ha l'obbligo di vincere lo scudetto, però ogni domenica o mercoledì si cambiano formazione e tanti giocatori. In questo modo non si trova mai la continuità. Capisco che c'è il turn over, ma ai miei tempi i titolari giocavano sempre".

L'ex Inter ha poi continuato:" All'Inter ora si gioca in orizzontale, i centrocampisti peccano in personalità e giocano troppo spesso la palla all'indietro. Mi dispiace perchè sono nazionali e dovrebbero prendere l'iniziativa e provare a verticalizzare. Il Barcellona, pur con tutti i problemi che ha, gioca sempre palla avanti, in verticale. E' questo che fa la differenza, anche al Real fanno così".