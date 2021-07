Franco Vanni: "Vi dico la durata dell'accordo tra Inter e Socios.com"

Dopo l'arrivo delle ufficialità, arrivano nuove indiscrezioni che riguardano l'accordo tra l'Inter e Socios.com per quanto riguarda la sponsorizzazione della nuova maglia dei nerazzurri. A darne notizia è il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, attraverso il suo profilo Twitter.

Ecco le sue parole: "Inter e Socios hanno un accordo di collaborazione per 4 anni. Socios sarà lo sponsor frontale di maglia per la stagione 2021/2022, con opzione per le tre succesive".

Un accordo inizialmente annuale, ma che potrà continuare nel tempo esercitando le opzioni previste. Dopo 26 targati Pirelli, l'Inter fa un altro salto verso l'innovazione anche per quanto riguarda il main sponsor.