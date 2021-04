Franco Vanni su Twitter: "De Vrij negativo al Covid"

Un tweet rapido, lapidario, e quanto mai portatore di grandi notizie in casa Inter. Franco Vanni, celebre giornalista, ha postato un breve "De Vrij negativo al Covid".

Aspettando l'ufficialità da parte della società nerazzurra, Conte sorride. Non ancora chiaro se l'olandese potrà aggregarsi alla squadra per Bologna, ma sicuramente ci sarà nel recupero con il Sassuolo. De Vrij negativo, incubo Covid al momento concluso in casa Inter.